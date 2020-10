Pétition contre les cloches de l'église de La Minerie qui l'empêchent de dormir: un caprice de citadin?

Une histoire de clocher divise les habitants du petit village de La Minerie, à Thimister-Clermont en province de Liège. Un habitant, lassé de ne pas pouvoir dormir en rentrant de son travail de nuit à cause des cloches de l'église, a lancé une pétition, ce qui ne plaît pas à tout le monde.

De 6h à 22h, elle sonne à chaque heure, un coup par heure passée, ainsi qu'à chaque demi-heure. Mais les cloches y sonnent également trois fois par jour (à 6h35, 12h05 et 18h05) pour marquer les... 74 coups de l'Angélus !

Trop pour un riverain qui a lancé une pétition pour faire taire le clocher. Quand il rentre de son travail de nuit, c'est entre pas moins de 102 coups de cloche qu'il doit trouver le sommeil entre 6h et 8h59.

Il a récolté 25 signatures... contre plus de 1000 pour la contre-pétition. A La Minerie, les partisans des traditions sont nettement plus nombreux. Jean-Michel Straet, le boulanger du village, en fait partie, même s'il comprend le riverain en colère : "Pour le défendre, il fait les nuits et ce n'est pas évident."

Il faut dire que le Collège communal a déjà accédé en partie à la demande du plaignant en supprimant les cloches entre 22h et 6h du matin. "Ça toujours été comme ça depuis la nuit des temps donc on s'est dit que par soucis du respect du sommeil de certains, pourquoi pas les arrêter à 22h et les redémarrer à 6h du matin", explique le bourgmestre de Thimister-Clermont, Lambert Demonceau.

Mais pas question d'aller plus loin : "On est quand même très attachés à ces traditions et au fait que les cloches rythment la vie de nos villages."

Au contraire, ce sont les demandes des nouveaux arrivants qui semblent poser problème dans les communes rurales. "Beaucoup de gens viennent à la campagne et ne connaissent pas la vie campagnarde. Ils se plaignent du coq qui chante, des cloches, de la fumée du barbecue du voisin, alors que ça fait partie intégrante de savoir vivre ensemble à la campagne", déplore Herbert Meyer, conseiller communal dans l'opposition.

Voilà pourquoi les autorités communales pourraient profiter de cette petite polémique pour lancer une charte de bonne entente entre le voisinage au prochain conseil communal.