Pierre, 80 ans, a disparu à Nivezé: l'avez-vous vu?

Le jeudi 19 septembre 2019 entre 12h30 et 13h30, Pierre Eloy, un homme âgé de 80 ans, a été vu pour la dernière fois au centre "Séjours et Santé" situé à Nivezé. Depuis, il ne s’est plus manifesté. Monsieur Eloy mesure 1m70 et est de corpulence mince. Il a une calvitie. Il n’est pas en possession de ses lunettes. Au moment de sa disparition, il portait un jean, un polo et une veste bleue.

Si vous avez des informations à son sujet, veuillez appeler le 0800/30300 ou remplir ce formulaire.