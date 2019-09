Pierre Eloy, disparu depuis 6 jours, retrouvé mort dans les Fagnes

Pierre Eloy était introuvable depuis 6 jours. L'octogénaire avait quitté le centre de convalescence de Nivezé, le jeudi 19 septembre vers 13h15. Des battues organisées depuis ont permis de retrouver le corps de l'homme, sans vie.

Les recherches pour retrouver Pierre Eloy, l'octogénaire disparu depuis une semaine, avaient repris ce jeudi matin. De nouveaux éléments ont permis de délimiter de nouvelles zones de recherches, a indiqué le procureur de division Gilles de Villers Grand Champs, confirmant une information de plusieurs médias.

Ce matin, l'octogénaire a été retrouvé mort près de la Baraque Michel. Ses proches ont été avertis de la nouvelle, confirme le procureur de division de Verviers, Gilles de Villers Grand Champs : "La famille a été prévenue de la découverte du corps et un médecin légiste a été requis sur place afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'intervention d'un tiers. L'expertise médico-légale devrait aussi permettre de déterminer la cause du décès".





De nombreux bénévoles rassemblés pour les recherches



Si les battues sur le terrain avaient été interrompues en début de semaine, faute d'éléments permettant de délimiter une zone de recherches, les fouilles ont repris dans les Fagnes ce jeudi. "L'enquête est toujours en cours et des nouveaux éléments en matière de téléphonie ou des témoignages sont parvenus à la police et ont permis de déterminer et de délimiter des zones précises qui n'avaient pas encore fait l'objet de fouilles policières", explique le procureur de division.

De nombreux bénévoles se sont une nouvelle fois rassemblés à Tiège pour prendre part aux recherches de l'octogénaire.