Pietro a disparu à Bierset: il a quitté son domicile durant la nuit et n'est pas revenu, l'avez-vous vu?

Le mardi 18 décembre 2018 vers 04h30, Pietro Ganci, un homme âgé de 52 ans, a quitté son domicile situé rue en Bois à Bierset. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Il se déplace à bord d’une Mercedes A180 noire, année 2005, immatriculée 1-NGY-769. M. Ganci mesure 1m70 et est de corpulence normale. Il a les cheveux très courts grisonnants.

Au moment de sa disparition, il portait une veste noire à capuche, un T-shirt noir, un jean bleu foncé et des baskets noires Adidas Superstar.



Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.