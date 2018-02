Piquets de grève CGSP devant des écoles: l'athénée Liège 1 est fermée

La grève du syndicat socialiste CGSP touche donc l'ensemble des secteurs publics. Il y a les transports évidemment mais il y a aussi certaines administrations et certaines écoles. L'Athénée Liège 1 était totalement bloquée ce matin.

Devant l'entrée de l'établissement, un piquet a été dressé par des enseignants grévistes affiliés à la CGSP. Tout de rouge vêtu, ils bloquaient l'accès à l'école. Impossible pour les élèves ou les éducateurs de rentrer. Finalement, élèves, éducateurs et professeur non grévistes ont pu accéder au bâtiment dans le courant de la matinée.



L'athénée Liège 1 est l'une des plus importantes écoles secondaires du centre-ville avec 1400 élèves. Trois écoles secondaires sur quatre sont fermées à Liège ce mardi, en tout cas pour le réseau de la communauté française. Une mobilisation comme les enseignants n'en avaient plus connu depuis de nombreuses, près de dix ans me disent-ils. L'enseignement maternelle et primaire est aussi touché mais des garderies sont organisées. Aux alentours de 10 heures, tous les enseignants en grève se réuniront malgré le froid sur le place Saint-Lambert pour manifester leur mécontentement.