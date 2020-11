Plombières: il retrouve le corps de son épouse dans une cuve à lait vide, le décès considéré comme suspect

Un corps sans vie a été découvert mardi soir à Gemmenich, sur le territoire de la commune de Plombières (Liège), a indiqué mercredi Gilles de Villers Grand Champs, le procureur de division.

La dépouille d'une femme, âgé de 63 ans, a été retrouvée dans une cuve à lait vide. "L'époux de la victime a découvert le corps dans une cuve à lait, installée dans une annexe du domicile familial", indique le procureur de division qui ajoute que le laboratoire de police et le médecin légiste ont été requis sur les lieux. "Le médecin a procédé à un premier examen externe du corps et il ressort de ses premières constatations que le décès est suspect. Un juge d'instruction a été saisi. Il s'est rendu sur place et a instruit le dossier d'homicide volontaire à charge de X. En fonction des éléments de l'enquête et des nombreux devoirs qui seront effectués, cette qualification pourra évoluer", détaille le procureur de division. Une autopsie du corps de la victime, prévue ce mercredi après-midi, devrait permettre de déterminer les causes et la date du décès.