"Il y a plein de gyrophares": plusieurs blessés dans un accident spectaculaire à Ans

"Il y a plein de de gyrophares (policiers,ambulance) à Ans, impossible de passer", prévient Fatima ce samedi matin à 5h30 via notre bouton orange Alertez-nous.

"Accident entre deux voitures rue Walthère Jamar, plusieurs blessés a déplorer", signale cinq minutes plus tard un autre témoin.

RTL Mobilité confirme qu'un accident s’est produit vers 5h ce samedi matin à Ans sur la nationale 3 qui relie Bruxelles à l’Allemagne. Deux véhicules sont impliqués.

Le conducteur et le passager d’une des deux voitures ont dû être désincarcérés. Ils sont blessés et ont été emmenés à l’hôpital. Par contre, on ignore leur état de santé exact.

La chaussée a dû être fermée. Elle a été rouverte au trafic vers 10h30.