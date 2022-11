Plusieurs incidents à Liège après le match Belgique-Maroc

Une cinquantaine de personnes ont attaqué le commissariat de Droixhe, samedi vers 18h10, dans la foulée de la victoire du Maroc face à la Belgique à la Coupe du Monde, a-t-on appris auprès de la police de Liège. Des vitres ont été brisées et des feux de véhicules de service ont été abîmés.

Les policiers sont sur place, appuyés par une arroseuse et un drone de la police fédérale, pour tenter d'intercepter les auteurs des dégradations. Ailleurs, quelques autres incidents sont à déplorer. L'ours lumineux de la place Saint-Lambert est tombé sous le poids des supporters qui l'escaladaient, un abri de bus a été cassé place de l'Yser, et trois night shops ont été vandalisés place du Congrès, rue Henri de Dinant et rue des Maraîchers.