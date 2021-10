Plusieurs piétons percutés par une voiture à Dalhem: la chaussée a dû être fermée à la circulation

Un accident de la route impliquant une voiture et des piétons est survenu ce dimanche après-midi à Dalhem, ont indiqué les pompiers de la zone de secours 4, Vesdre Hoëgne et Plateau.



L'accident est survenu chaussée des Wallons. Les pompiers sont sur place tout comme l'hélicoptère médicalisé de Bra-sur-Lienne, le PIT (Paramedical Intervention Team) du CHR de Verviers et l'ambulance de Saint-Vith. La chaussée est fermée à la circulation pour permettre l'intervention des services de secours.