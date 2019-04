Plusieurs téléphones, beaucoup d'argent et des produits stupéfiants: deux personnes arrêtées pour trafic dans le Carré à Liège

La police a interpellé deux individus qui possédaient des stupéfiants, plusieurs GSM et une somme d'argent conséquente dans la nuit de samedi à dimanche à Liège. Un mandat d'arrêt a été demandé par le magistrat.

Les deux suspects ont été interpellés par la police dans le Carré peu avant minuit. Les policiers avaient remarqué une attitude suspecte de la part des deux individus et ont effectué une fouille. Lors de cette fouille, des produits stupéfiants ont été découverts, principalement de la cocaïne et un peu de cannabis. A cela s'ajoutent plusieurs GSM et une grosse somme d'argent en petites coupures, pour un montant total d'environ 2.000 euros. Il s'agira désormais aux enquêteurs de déterminer si les suspects participaient à un trafic de stupéfiants.

Le parquet de Liège a précisé qu'une des personnes interpellées a déjà été condamnée l'année dernière dans une affaire similaire. Les deux individus, nés en 1984 et 1988, sont également en séjour illégal. Ils ont été privés de liberté et déférés au palais de justice de Liège. Un mandat d'arrêt à l'encontre des deux hommes a été demandé par le magistrat et le dossier a été mis à l'instruction.