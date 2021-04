Plusieurs vols dans la région de Fléron et Herve: 3 personnes interpellées

Trois personnes ont été interpellées pour plusieurs vols samedi soir du côté du pays de Herve (province de Liège), indique dimanche matin le parquet de Liège. Les auteurs ont notamment volé un sac et des vélos à Fléron et à Herve.



Une voiture volée avec trois personnes à son bord s'est arrêtée à hauteur d'un homme âgé, samedi en fin d'après-midi, au centre commercial du Bay Bonnet à Fléron. L'un des suspects a utilisé un couteau pour couper les lanières du sac en bandoulière de la victime avant de prendre la fuite avec celui-ci. L'homme de plus de 80 ans a été blessé au bras. Quelques minutes plus tard, les voleurs ont profité que la porte de garage d'une dame soit ouverte pour faire un vol simple et s'emparer de plusieurs vélos, du côté de Herve. Les malfrats tenteront par la suite de commettre un nouveau vol dans la région, mais une patrouille de police, interpellée par la faible vitesse du véhicule et la plaque luxembourgeoise de la voiture, les a interpellés. Âgés entre 41 ans et 22 ans, les voleurs sont en séjour illégal en Belgique. Déjà connus de la justice, ils ont notamment été condamnés le 16 mars dernier pour les mêmes faits. Les auteurs ont été déférés dimanche matin et le dossier a été mis à l'instruction.