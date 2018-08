Policier abattu à Spa: le Roi Philippe est arrivé sur place

Le ministre de l'Intérieur Jan Jambon, suivi du roi Philippe, se sont rendus dimanche après-midi, vers 15h15, au commissariat de police de Spa. Cette visite fait suite au meurtre d'Amaury Delrez, inspecteur principal de la zone Fagnes, durant la nuit de samedi à dimanche.

Le roi Philippe et le ministre de l'Intérieur, Jan Jambon, sont arrivés à Spa vers 15h15. Ils s'entretiennent avec les collègues du policier abattu cette nuit lors d'un contrôle. Ils sont dans le commissariat Reine Astrid, situé à 1 km environ, du lieu du drame. Plus tôt dans la matinée, un suspect a été interpellé. Il devait être entendu dans l'après-midi. Le bourgmestre de Spa Joseph Houssa et le gouverneur de la Province Hervé Jamar étaient également présents au commissariat devant lequel un bouquet de fleurs blanches a été déposé en hommage à la victime. "C'est très important de recevoir un tel soutien dans des moments aussi difficiles. La police, c'est une grande famille", a indiqué Joseph Houssa, qui n'a fait aucun commentaire quant à l'évolution de l'enquête. Les policiers fédéraux, qui assurent la sécurité lors du Grand Prix de Francorchamps, ont aussi rendu hommage à leur collègue en respectant une minute de silence.





Pour rappel, un policier a été abattu lors d'une fusillade à Spa au moment d'un contrôle routier dans la nuit de samedi à dimanche. Une fusillade a eu lieu vers 02H00 du matin dans le centre de la ville, à la suite du contrôle d'un véhicule, et un policier de la zone de police des Fagnes est décédé, a indiqué le parquet de Liège.

Vers 09H15, un individu, de nationalité néerlandaise, a été arrêté, et l'enquête se poursuivait pour "déterminer son implication", a expliqué cette même source.

Les circonstances du décès restaient à préciser, mais selon une source proche de l'enquête le policier est intervenu à la suite d'une altercation. Il est décédé avant l'arrivée des secours.