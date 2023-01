Policiers et périmètre de sécurité: "Que se passe-t-il dans le quartier d'Amercoeur à Liège?"

"Que se passe-t-il dans le quartier d'Amercoeur à Liège?", se questionne une Alerteuse via le bouton range Alertez-nous.

Vous êtes plusieurs à nous avoir signalé un déploiement de police important autour du pont d'Amercoeur. La zone de police de Liège explique qu'en "raison de la présence d'une valise suspecte place Théodore Gobert découverte vers 14h25, un périmètre d'exclusion (véhicules et piétons) a été établi." Le périmètre inclut les rues Puits-en Sock et Louis Jamme ainsi que le quai de la Dérivation et le Pont d'Amercoeur. "Les commerçants à proximité ont également été évacués par précaution jusqu'à l'arrivée du Service de Déminage", explique-t-on.