Polleur: un entrepôt ravagé par un incendie cette nuit, plus de 20 pompiers sur place

Alertés vers 22h15 mardi soir, une vingtaine de pompiers sont intervenus pour l'incendie d'un entrepôt à Polleur. Venus des casernes de Verviers, Theux, Limbourg, Battice et Plombière, avec deux autopompes, trois citernes et la grande échelle, ils se sont attaqués aux flammes qui ravageaient un entrepôt qui renfermait du grain et de la paille et se trouvait dans un quartier résidentiel. Les pompiers sont parvenus a éteindre cet incendie vers 2h30 cette nuit. Le bâtiment est fort endommagé. Personne n'a été blessé. Les causes de ce très gros feu de paille n'ont pas encore été établies.