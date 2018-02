Portières collées par le froid, trottoirs enneigés, vent glacial: certains Liégeois gèrent ce temps hivernal avec brio (vidéo)

Par ce temps froid, nos gestes quotidiens sont quelque peu ralentis. La nuit dernière, le mercure a baissé jusqu'à -16° à Elsenborn, en province de Liège. À Liège, il a donc fallu s'adapter. Chacun a ses petits remèdes face au froid piquant.

Nos reporters Vincent Jamoulle et Julien Raway ont baladé leur micro en province de Liège, où les températures sont particulièrement basses ces derniers jours. Ce matin, il faisait -7 degrés. Un jeune homme était d'ailleurs en retard au travail en raison du gel. "La porte de ma voiture est collée, je n'arrive pas à l'ouvrir", témoigne-t-il. Pour les motards, la situation est tout aussi compliquée, voire pire. "Je suis parti à 5h du matin et c'était très difficile de rouler car il faut supporter le froid et le vent glacial", dit un utilisateur de deux roues.



La neige? Certains l'adorent





Et puis il y a ceux qui travaillent à l'extérieur. Comme ces éboueurs que nos reporters ont interviewés. "Franchement, c'est difficile à supporter ce froid, témoigne l'un d'eux. De plus, les conteneurs sont gelés, donc il faut faire les opérations plusieurs fois".