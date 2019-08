Pour aider un ami endetté, Jo lui achète un tableau à 500 euros à Herstal: il se rend finalement compte que l'oeuvre en vaut 30 MILLIONS

Un trésor oublié dont le montant s'élève à 30 millions d'euros. L'histoire se passe à Herstal et est rapportée par nos confrères de SudPresse.

Nos confrères de Sudpresse révèlent ce lundi une incroyable histoire ayant eu lieu à Herstal, en région liégeoise. Celui que l'on appellera Jo est commerçant dans la région. Alors qu'il fréquente un bistrot de la banlieue de Herstal, il rencontre un homme. Fauché à cause de dettes, ce dernier peine à s'en sortir. Ému, Jo décide de lui venir en aide en remboursant une partie de ses dettes. "Dans la foulée, il me propose de lui acheter un tableau. Ce qui lui permettra de sortir la tête hors de l’eau. Pourquoi pas ?", explique Jo à nos confrères.

Pour 500 euros, le commerçant achète donc l'œuvre à son nouvel ami. Sur la toile, un portrait de Jésus. Ignorant l'auteur et sa date de création, Jo demande de l'aide à l'un de ses amis, fin connaisseur. Et c'est à cet instant que l'inattendu se produit. Convaincu de l'importante valeur du tableau, son ami lui conseille de l'enfermer dans un coffre à la banque. Et la chance continu. L'agence bancaire est victime d'un hold-up mais les voleurs jettent négligemment le tableau appartenant à Jo sur la chaise. Véritable coup de bol pour Jo.

Après l'évaluation de plusieurs experts, la nouvelle tombe. Jo est l'heureux propriétaire d'un tableau dont la valeur est estimée à... 30 millions d'euros. "Si je négocie aux prix annoncés, je me ferai un beau plaisir. Je crois que j’investirai une partie des fonds dans mon club de foot favori. Vous ne me croyez pas ", souffle le commerçant dans les colonnes de Sudpresse.