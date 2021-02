Pourquoi la police de Liège n'est pas intervenue hier face aux jeunes dans le parc de la Boverie?

"Avec le beau temps, les citoyens, jeunes et moins jeunes, sortent de leurs immeubles pour se promener dans les parcs. Face aux rassemblements des jeunes qui se retrouvent en petits groupes et finissent par être des centaines, c’était le cas hier notamment dans le parc de la Boverie, la police de Liège a choisi hier la proportionnalité et le discernement en privilégiant le dialogue, en rappelant les règles sanitaires de distanciation et de port du masque", a communiqué la porte-parole de la police de Liège ce jeudi.

Une question d'approche selon elle : la prévention avant la répression: "Tenter de récupérer l’adhésion des jeunes plutôt que de réprimer et créer l’incident était la ligne de conduite face à des centaines de jeunes venus profiter du beau temps ce mercredi après-midi", a-t-elle ajouté.

"Pour autant, il n’est pas question d’impunité", assure la police de Liège qui va "augmenter ses patrouilles Covid les jours de beau temps et être sur le terrain en amont. En clair, l’objectif sera d’occuper le terrain pour dissuader les rassemblements. Comme au printemps dernier, les Gardiens de la paix vont prêter main-forte aux policiers pour distribuer des masques et faire de la prévention dans les parcs et dans les endroits fréquentés de Liège".

Enfin, la police tient à rappeler le bon comportement global des citoyens liégeois "depuis le début de la pandémie" : "les règles sanitaires ont été bien respectées par les citoyens et on les en remercie. L’heure est au rappel des règles, à la patience pour les citoyens et à la verbalisation par la police si nécessaire."