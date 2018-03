Pourquoi le train d'Adam ne s'est-il pas arrêté à la gare d'Angleur ce matin? "Il est passé à fond de balle"

"Le train IC 428 en direction de Courtrai ne s'est pas arrêté à la gare d'Angleur", nous a prévenus Adam via le bouton orange Alertez-nous ce vendredi matin. Le navetteur patientait sur le quai de la gare lorsqu'il a vu le convoi de chemin de fer passer devant lui à vive allure à 6h20 sans s'arrêter. "Le train a déboulé à 100 à l'heure, c'était une vitesse phénoménale. Il est passé à fond de balle. Je n'ai jamais vu ça en 11 ans", précise l'homme qui fait pourtant la navette depuis plus d'une décennie.



L'homme de 40 ans affirme également que le train a brûlé un feu rouge en sortie de gare. Après avoir assisté à cette scène, il a demandé confirmation à d'autres personnes qui se trouvaient sur le quai à ses côtés. Ces derniers ont prétendu avoir vu la même chose. "Si un aiguillage n'est pas prêt à le recevoir, ça peut être une catastrophe à cette vitesse-là. Un feu rouge ça ne rigole pas", ajoute l'habitant de Boncelles.





"Le conducteur n'a pas brûlé le feu"



La SNCB confirme une partie de ce récit. "Le conducteur ne s'est arrêté à la gare d'Angleur", reconnaît le porte-parole de la SNCB. Mais la Société nationale des chemins de fer belges contredit la suite des dires d'Adam. "Non, le conducteur n'a pas brûlé le feu", conteste-t-elle. "Mais cette personne va être entendue afin de comprendre pourquoi elle ne s'est pas arrêtée à la gare", tient à préciser la société.