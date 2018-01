Grève à l'hôpital de la Citadelle à Liège: le personnel n'avale pas les 12 millions d'économie annoncés

Certains services du CHR de la Citadelle ont arrêté le travail dans la limite des possibilités, mardi, à l'issue de l'assemblée du personnel qui s'est tenue en front commun dans le hall d'entrée, a indiqué mardi Lina Cloostermans, secrétaire permanente CSC Services Publics. Le bloc opératoire, la radiologie, les brancardiers ou encore le restaurant du personnel sont à l'arrêt pour la journée.

Alors que le personnel exprimait son intention d'arrêter le travail, les représentants syndicaux ont rencontré la direction. "On nous a dit que d'autres solutions sont envisagées et qu'elles nous seront exposées à la réunion de vendredi", précise Lina Cloostermans.



C'est en effet ce 12 janvier que les négociations doivent débuter entre les syndicats et la direction à la suite du vote, le 22 décembre dernier, du budget 2018 tant décrié en raison des 12 millions d'euros d'économies à réaliser, dont 5 millions qui toucheraient directement le personnel.



Parmi les mesures annoncées qui fâchent les travailleurs:



- On relève la réduction de 2,5 à 1% de la partie variable de la prime de fin d'année, soit une perte de 30 à 40% de la prime globale selon la secrétaire permanente CSC Services Publics.



- La diminution des effectifs à raison de 35 équivalents temps plein.



- Le remplacement de la prime de 11% pour prestations inconfortables par une rémunération à la prestation inconfortable. Le changement au niveau de cette prime est vu comme étant "plus équitable" par la direction sachant qu'elle est "devenue systématique pour tous alors que certains n'assurent plus, ou presque plus, de prestations inconfortables".



Il est prévu que le travail reprenne normalement mercredi. Vendredi, le personnel devrait brièvement débrayer pour aller soutenir les représentants syndicaux à leur entrée en réunion avec la direction.



Une nouvelle assemblée du personnel aura lieu lundi prochain afin de faire part des négociations.