Première en Belgique: Liège se dote d'un 'conseil de nuit' pour mieux encadrer son sulfureux Carré

Le quartier du Carré, connu pour ses fêtes et parfois ses débordements, dispose désormais d'un comité qui rassemble des représentants de la ville, de l'horeca, des étudiants. Il est censé apaiser le quartier en cas de crise.

Des grosses crises, il y en a eu quelques-unes, notamment en juin 2017, quand des policiers ont été blessés par ce qui ressemblait à des émeutes. Les autorités ont même songé à instaurer un couvre-feu.

La tension étant retombée, la Ville a opté pour la concertation en instaurant donc un 'Conseil de nuit' sur le modèle de ce qui se passe dans d'autres grandes cités européennes. Il s'agira d'un lieu de discussion permanente impliquant les différents acteurs. C'est un cas unique en Belgique.

"Dans toutes les villes européennes aujourd'hui, on voit qu'il faut se décentrer de la gestion au cas par cas des nuisances pour avoir une vision un peu plus large. Par exemple, à Milan, on forme les agents de propreté à devenir également médiateur la nuit quand des gens ont trop bu", a expliqué Elizabeth Johnston, du Forum européen pour la sécurité urbaine.