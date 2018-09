Presque pas de policiers ce matin à Liège: ils se rendent à une visite médicale à l'invitation du syndicat SNPS

Seules deux des neuf équipes de police prévues ce matin à Liège étaient présentes au travail. En conséquence, il n'était par exemple pas possible de déposer plainte, nous affirmait un policier de la zone. À l'occasion de la journal nationale du bien-être au travail, le syndicat SNPS (Syndicat national du personnel de police et de sécurité) invitait les agents à se rendre chez le médecin pour faire un bilan de santé. "La carrière allongée et les conditions de travail plus pénibles encore qu’auparavant ne nous laissent pas d’autre alternative que d’appeler nos membres à la plus grande prudence médicale”, justifiait Thierry Belin, le secrétaire national du SNPS, à nos confrères de la DH.