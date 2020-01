Privée de gaz naturel, la commune de Saint-Vith va se faire livrer… en camion

Le gaz naturel est moins cher et moins polluant que le mazout, deux bonnes raisons pour l'amener jusque dans les zones trop isolées que pour justifier la pose de kilomètres de conduites souterraines.

La commune de Saint-Vith, actuellement située en zone blanche, sera desservie en gaz naturel dès 2022 grâce à la création d'une station-mère à Stavelot et d'une station de détente sur le territoire de la commune, laquelle sera également équipée en canalisations afin d'approvisionner les futurs clients industriels, publics et résidentiels. Un investissement de quelque 2 millions d'euros, a annoncé jeudi le directeur général de RESA, principal gestionnaire du réseau d'énergie en province de Liège.

Menée en concertation avec Fluxys et Resa, et en collaboration avec la commune, l'étude diligentée par Resa a permis de confirmer l'intérêt d'un approvisionnement en gaz naturel à Saint-Vith. Selon les estimations du gestionnaire du réseau d'énergie, ce basculement des énergies fossiles vers le gaz naturel n'est rentable qu'à partir du moment où 23.000 Megawatt/h peuvent être injectés par an dans le réseau.

"Nous avons eu des demandes d'industriels correspondant à 75% de ce seuil de rentabilité mais aussi des marques d'intérêt d'une maison de repos, de l'hôpital Saint-Joseph ainsi que d'une école. Des clients résidentiels sont potentiellement intéressés", explique M. Simon.

Le gaz naturel demeure une alternative de choix d'un point de vue écologique puisqu'il permet de réduire de 40% les émissions de CO2 et représente également une économie de 30% par rapport au coût du mazout.

Un camion de gaz comprimé par jour

Le projet prévoit la construction d'une station mère située à Stavelot où le gaz serait compressé avant d'être acheminé par camion jusqu'à la station de détente de Saint-Vith, distante de 25 km, avant d'être injecté dans le réseau. Selon les estimations, un camion effectuera quotidiennement la liaison entre les deux sites.

Ce processus rejetterait annuellement 3 tonnes de CO2 dans l'air pour les 1.500 tonnes aujourd'hui rejetées afin d'approvisionner les entreprises, institutions publics et population de Saint-Vith. "Notre rôle sociétal est de trouver des alternatives et celle-ci pourrait être dupliquée si elle fonctionne", assure M. Simon.

Resa procédera aux diverses démarches administratives en 2020 avant d'entamer dès l'année prochaine les travaux qui se dérouleront en trois phases. D'ici deux ans, la commune de Saint-Vith sera déjà desservie en gaz naturel, l'ensemble des travaux devant s'achever en 2023.