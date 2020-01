Procès de Michaël de Wanze: il aurait escroqué 3 millions € en prétendant vouloir racheter le Standard

Le parquet présentera mardi devant le tribunal correctionnel de Liège son réquisitoire dans le dossier de Michaël N., un Wanzois âgé de 33 ans poursuivi pour faits d'escroqueries, de faux et usages de faux et d'abus de confiance. Le prévenu, présenté comme un investisseur mégalomane, avait notamment annoncé qu'il allait racheter le Standard de Liège.

Entre 2011 et 2015, Michaël N. aurait obtenu illégalement trois millions d'euros en faisant miroiter à différents investisseurs des intérêts très élevés. Le prévenu se passionnait pour les marchés boursiers et la spéculation. Il est soupçonné d'avoir usé de différents stratagèmes pour détourner l'argent de ses investisseurs à travers des projets immobiliers, des conventions et des achats et ventes de diamants. Le prévenu avait annoncé qu'il allait racheter le Standard de Liège pour 1,5 million d'euros. Il disait également à ses investisseurs les plus crédules qu'il allait devenir président du club de football d'Amay.

Une première audience s'était déjà déroulée en juin 2019, lors de laquelle Michaël N. avait affirmé qu'il pensait que ses différents projets allaient aboutir. Certains projets, dont un complexe de logements à Marchin, avaient échoué. Le prévenu avait alors remboursé un investisseur en empruntant de l'argent à d'autres investisseurs, mettant en place un système pyramidal.

Le parquet présentera son réquisitoire mardi. L'avocat de Michaël N. devrait plaider le 28 janvier.

Son client a par ailleurs fait l'objet d'une nouvelle enquête et d'une arrestation dans le cadre d'une nouvelle affaire d'investissements et de paris sportifs.