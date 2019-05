Procès Valentin: la mère de Belinda Donnay ne viendra pas témoigner en sa faveur

Un enquêteur a exposé jeudi après-midi devant la cour d'assises de Liège que la mère de Belinda Donnay, accusée de l'assassinat de Valentin Vermeesch, ne viendra pas témoigner sa faveur lors du procès. Elle considère que Belinda Donnay n'est plus la fille qu'elle a élevée. Belinda Donnay est accusée, avec Alexandre Hart, Dorian Daniels, Loïck Masson et Killian Wilmet, de l'assassinat de Valentin Vermeesch, un jeune homme de 18 ans qui souffrait d'un léger handicap mental. Lors de la 14e journée du procès consacrée aux auditions des témoins de moralité de Belinda Donnay, la cour a sollicité le témoignage de la mère de l'accusée. Celle-ci a toutefois fait savoir qu'elle refusait de venir témoigner. Un enquêteur a été chargé de la contacter pour l'inciter à se déplacer. Mais la mère de Belinda Donnay, couverte par un certificat médical, ne se présentera pas devant les jurés. "La mère considère que Belinda Donnay n'est plus la fille qu'elle a élevée. Elle considère qu'elle doit protéger ses autres enfants, même s'il faut sacrifier Belinda. Elle ne voudrait pas que les noms de ses enfants soient associés à cette affaire. Un psychologue lui déconseille d'aller la voir en prison", a confirmé un enquêteur.

Belinda Donnay a confirmé qu'elle avait reçu un courrier de sa mère en prison, lui exposant les raisons de son refus de lui rendre visite. "Je comprends ses raisons", a-t-elle confirmé.

"Belinda Donnay tente de se construire un avenir"

Belinda Donnay a pris la mesure de la gravité des faits commis et elle tente de se construire un avenir, a indiqué jeudi matin son père devant la cour d'assises de Liège. En prison, elle a entamé diverses formations même si elle ignore encore son sort à l'issue du procès. La cour avait entamé les auditions des témoins de moralité de Belinda Donnay par le témoignage de son père.

Cet homme a exposé que Belinda Donnay était une enfant désirée, née d'une relation d'amour mais dans un couple trop jeune. Les parents se sont séparés neuf mois après sa naissance. Belinda est principalement restée sous la garde de sa maman. Le père de Belinda a participé, par des gardes accordées tous les 15 jours, à son éducation jusque l'âge de 12 ans.





"Elle a développé de la haine"



"Je n'ai jamais eu à crier sur elle", a précisé le père pour dépeindre son caractère. Une rupture est intervenue entre Belinda Donnay et son père entre ses 12 et ses 20 ans. "La mère voulait une augmentation de pension alimentaire et nos problèmes se sont envenimés. Il y a eu aussi une brèche survenue par jalousie quand j'ai noué une autre relation et dont mon ex-épouse s'est servie pour monter Belinda contre moi", a détaillé le père. La mère de Belinda Donnay aurait décrit, à tort, son père comme un homme violent.

"Belinda y a cru et, manipulée, elle a été très braquée sur cette réputation violente. Elle a développé de la haine, elle s'est braquée contre moi et elle avait peur de se retrouver avec moi", a indiqué le témoin.

Quand Belinda Donnay a décidé de quitter le domicile de sa maman pour emménager dans son studio de Statte (Huy), elle a renoué des contacts plus serrés avec son père. Puis, elle a été impliquée dans les faits qui ont coûté la vie à Valentin Vermeesch. Entre la mort de Valentin et son arrestation, elle n'a rien dit à son père mais elle l'a contacté pour recevoir de l'aide car elle souffrait de crampes au ventre.

Elle ne s'est pas confiée et elle n'a donné aucun message d'alerte

"Elle était stressée et absente dans son esprit mais elle n'a pas parlé des faits. Elle était inquiète, avec ses douleurs. Mais elle ne s'est pas confiée et elle n'a donné aucun message d'alerte. On ne pouvait pas se douter que ce genre de chose s'était passé chez elle. Après son arrestation, elle était sous le choc et n'arrivait pas à expliquer les faits. Elle fondait en larmes. Elle peut paraître dure et froide mais ce n'est pas la personne que je connais", a annoncé le père.

Le père de l'accusée a encore précisé que sa fille tente de se construire un avenir en prison. "Elle s'occupe beaucoup et elle a repris des cours pour obtenir son diplôme de fin d'études. Elle veut apprendre un maximum de choses et elle essaye de se projeter dans un avenir, même si elle ignore encore le sort qui lui sera réservé par le procès. J'ai reconstruit quelque chose de solide avec elle et, quoi qu'il arrive, je ne la laisserai pas tomber", a insisté le père.