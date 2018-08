Propos homophobes à Ans: face à la polémique, le socialiste Henri Huygen démissionne de son poste d'échevin

Suite à la polémique concernant des propos homophobes qu'il aurait tenus à l'égard de l'échevin Thomas Cialone (MR), Henri Huygen a préféré quitter son poste d'échevin.

La nouvelle est tombée ce dimanche midi. L'échevin de l'Environnement et de l'Égalité des chances d'Ans, Henri Huygen (PS) démissionne de son poste d'échevin et ne se présentera pas aux élections communales d'octobre, a-t-il indiqué à l'agence Belga.

Le socialiste est accusé par le premier échevin de la commune, Thomas Cialone (MR), d'avoir tenu des propos homophobes à son encontre."Clairement j’ai été, et pour la première fois dans ma vie, victime de propos homophobes ouvertement dits et pas du tout sur le ton de l’humour, comme on voudrait le faire croire aujourd’hui puisque j’ai demandé à ce qu’il me répète ce qu’il avait dit en mon absence. Et droit dans les yeux, il m’a donc rappelé que, pour lui, les relations entre hommes étaient contre-nature", a expliqué l'élu libéral ce dimanche matin, interrogé par Vincent Chevalier pour Bel RTL.





Le futur ex-échevin tient à s'expliquer devant le comité de vigilance du PS



De son côté, Henri Huygen a souligné que les propos rapportés par Thomas Cialone, dont il fustige une attitude peu correcte, étaient "faux". "Chaque intervenant du MR, et même du PS, assumera ses propos", a-t-il ajouté.

Le futur ex-échevin a décidé de démissionner afin de pouvoir se défendre mais également pour "ma santé, ma famille et mon parti. Je regrette d'achever ainsi ma carrière politique alors que j'avais encore des projets pour les ainés ansois." M.Huygen a sollicité son passage devant le comité de vigilance du PS "pour expliquer ce qui s'est réellement passé."

Samedi après-midi, Henri Huygen avait déjà été entendu par sa section locale. Le socialiste avait alors nié les faits.

"Je pense qu’il faut avoir le courage de ses opinions, surtout qu’il m’a proposé de venir me les redire sur un plateau de télévision", a commenté Thomas Cialone.





"Si c'est avéré, M. Huygen ne peut se présenter sur une liste PS", réagit Di Rupo

"Si les propos de M. Huygen sont avérés, il ne peut se présenter sur une liste PS aux élections communales", avait averti pour sa part samedi soir le président du PS Elio Di Rupo dans un communiqué.



"Les propos et attitudes relatés, s'ils se confirment, sont en opposition totale avec les valeurs socialistes d'égalité, de fraternité, de liberté et de justice. Le PS est le parti qui porte tous les combats en faveur des libertés et droits individuels. Il est inacceptable qu'un élu socialiste, qui plus est échevin de l'égalité des chances, bafoue nos valeurs fondamentales. Cette personne ne peut représenter le PS à un quelconque niveau", avait affirmé Elio Di Rupo.





"Je souhaite qu’il donne ses excuses pour pouvoir les refuser"



"J’entends que le parti socialiste lui demande de présenter publiquement ses excuses. C’est très bien mais ce n’est pas à moi qu’il doit les donner mais à l’ensemble des homosexuels. Et surtout je souhaite qu’il les donne pour pouvoir les refuser d’abord et puis pour qu’elles puissent confirmer ce qu’il a dit car quand on s’excuse, c’est qu’on a fait quelque chose qu’il ne fallait pas", a réagi Thomas Cialone. L'échevin MR avait par ailleurs annoncé qu'une plainte sera déposée lundi.