Propos racistes d'une ex-gérante de JD Sports à Liège: une peine de 5 mois de prison requise

Le parquet a requis jeudi après-midi devant le tribunal correctionnel de Liège une peine de 5 mois de prison contre l'ex-gérante de l'enseigne JD Sports de la Médiacité de Liège, poursuivie pour incitation haine raciale et à la ségrégation. Cette dame, qui avait tenu des propos discriminants à l'égard de ses employés, s'est défendue en expliquant avoir fait un trait d'humour et a sollicité son acquittement.



En octobre 2019, cette gérante de l'enseigne JD Sports de la Médiacité de Liège, avait procédé à une fouille de ses employés afin de vérifier s'ils n'avaient pas volé de la marchandise. Elle avait demandé à ses employés de se répartir dans trois files, en faisant une distinction, par des expressions jugées racistes, entre les Arabes, les blancs et les noirs.

La gérante avait été filmée et la vidéo avait été diffusée sur les réseaux sociaux. Elle était devenue virale. L'intéressée avait affirmé qu'elle s'était exprimée sur le ton de l'humour. Mais le parquet avait décidé de la poursuivre.

L'affaire avait pris des proportions importantes après une diffusion sur Internet et avait provoqué des remous en région liégeoise. Deux magasins de l'enseigne JD Sports avaient été pillés et saccagés à Liège et à Bruxelles à la suite de ces faits. Des menaces avaient été proférées et la gérante, qui avait d'abord reçu un blâme, avait finalement été licenciée. Cette dame a de nouveau contesté les faits devant le tribunal. Elle a exposé qu'aucune file séparant les individus selon leur origine n'avait réellement été établie et que son attitude le jour des faits relevait plutôt d'un trait d'humour moqueur à l'égard du racisme. Son avocat, Me Zevenne, a plaidé l'acquittement. Le parquet a réclamé une peine de 5 mois de prison et une amende de 100 euros. Le jugement sera prononcé le 9 décembre.