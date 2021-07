Le barrage d'Eupen forcé d'ouvrir les vannes: plusieurs villages dans la vallée de la Vesdre évacués

La gouverneure faisant fonction de la province de Liège, a décidé mercredi par arrêté pris sur la base des recommandations du Centre régional de crise wallon et des différentes disciplines de secours et d'intervention, d'évacuer de façon préventive, plusieurs habitations dans les communes de Limbourg, d'Eupen et de Baelen, a communiqué mercredi son cabinet.

Les personnes concernées sont : les occupants des immeubles situés dans les zones inondées et à risques, les occupants des campings et camps de jeunesse de ces mêmes zones. Les habitants et résidents concernés seront prévenus par la police et installés dans des centres locaux d'accueil. Les jeunes présents dans les camps évacués rentreront à leur domicile.

Cette mesure a été décidée en raison de la crue exceptionnelle de la Vesdre : le barrage d'Eupen n'est pas en mesure de diminuer l'impact de celle-ci. Par conséquent, il faut faire correspondre les restitutions aux débits qui rentrent naturellement dans le barrage, indique le communiqué de la Province. Le délestage a débuté aux alentours de 17 heures.

Il ne s'agit en aucun cas d'un quelconque dysfonctionnement du barrage, mais bien d'un moyen normal, en cas de crue exceptionnelle, de ne pas mettre en péril l'intégrité de l'ouvrage, a indiqué la gouverneure. Le monitoring avec les services concernés est permanent afin de prendre les mesures de sécurité adéquates.

"Le barrage du lac d'Eupen est surchargé et déleste le surplus d'eau. Etant donné le débit déjà très important de la Vesdre, des débordements supplémentaires seront à craindre dans les régions suivantes ces prochaines heures : Eupen, Membach, Limbourg, Verviers, Pepinster, Trooz, Chaudfontaine et Chênée", peut-on lire dans un communiqué publié sur la page Facebook Info Météo.

"Il est très compliqué de prévoir les conséquences d'une telle manoeuvre. En tout cas, préparez-vous à ce que la Vesdre déborde davantage, des dispositions sont prises au niveau communal pour les habitants en fond de vallée".

Il a un moment été question d'ouvrir également les vannes du barrage de La Gileppe, ce ne sera finalement pas le cas, du moins pour le moment. "Les vannes du lac de La Gileppe ne sont pas ouvertes. Ce sont les informations provenant du Centre de Crise, la situation est sous contrôle pour le moment concernant le barrage", signale Info Météo sur Facebook.

1.351 personnes évacuées à Chaudfontaine

La commune de Chaudfontaine (province de Liège) a indiqué mercredi, peu avant 15h00, que l'évacuation de la population riveraine des lieux problématiques en raison des inondations avait débuté. Cela concerne 1.351 habitations et potentiellement 1.763 personnes.

Les personnes sont accueillies à l'espace Beaufays où leurs familles peuvent venir les chercher. "La police circule dans les rues pour proposer l'évacuation. Les pompiers et le personnel communal sont à pied d'œuvre pour organiser cette évacuation le plus rapidement possible, tant que la situation le permet encore", précise la commune. Les personnes souhaitant être évacuées peuvent composer le 04/3615 411. Dans le cas contraire, plusieurs consignes de sécurité restent indispensables : ne pas sortir de l'habitation ; fermer, si nécessaire, les robinets d'arrivée de gaz, d'électricité et d'eau, s'installer à l'étage avec des provisions de bouche, lampes de poche et piles, couvertures, etc.

Situation préoccupante à Trooz

Sur la commune de Trooz, la situation est également préoccupante. "La Vesdre est sortie de son lit et a envahi la chaussée. Les ouvriers du service Travaux, sur le pied de guerre depuis minuit, sont d'ailleurs coincés à l'étage des bâtiments communaux, qui sont inondés. C'est catastrophique et nous restons en contact avec la cellule de crise provinciale. Nous n'avons pas le matériel adéquat pour évacuer la population et nous avons donc fait appel à l'armée", explique le bourgmestre Fabien Beltran.