Prudence dans la province de Liège: risque de grêle et de précipitations intenses

L'alerte rouge de l'Institut royal météorologique (IRM) restera en vigueur mercredi dans les provinces d'Anvers et de Limbourg, l'alerte orange dans les autres provinces. Jeudi, une alerte orange au maximum sera lancée, précise mardi l'IRM. Dans les provinces de l'est du pays, les températures seront élevées sur le relief ardennais, mais dans une moindre mesure par rapport aux plus basses altitudes.

Dans ces situations extrêmes, les mesures suivantes minimales sont d'application: boire beaucoup, veiller à maintenir un bon "régime salé", se reposer le plus possible et séjourner dans un local rafraîchi, rappelle l'IRM. En cas de déshydratation, il est recommandé utiliser des lingettes humides et d'éviter le rayonnement solaire direct.

Concernant les orages, l'Institut prévoit des averses localisées, essentiellement sur les provinces de Liège et du Limbourg mardi soir. Par endroits, il y a un risque de précipitations abondantes en peu de temps et de grêle.