Quatre gros accès autoroutiers à nouveau fermés en pleine heure de pointe à Liège

Les quatre accès à la liaison E40/E25 à Liège, fermés jeudi matin, ont rouvert à 10h00, indique la Sofico, l'organisme public qui gère les infrastructures routières de Wallonie. Ils avaient été interdits au trafic, en pleine heure de pointe, en raison d'une "panne technique de la signalisation dynamique". Le même phénomène s'était déjà produit lundi soir.

La signalisation dynamique permet de gérer la circulation, explique la Sofico. Elle a connu une panne jeudi matin et les accès "Guillemins" et "Val Benoît" vers le Luxembourg ainsi que "Belle-île" et "Val-Benoît" vers Bruxelles ne pouvaient plus être empruntés par les automobilistes. Il s'agit d'axes importants de la Cité ardente, sur lesquels 70.000 à 90.000 véhicules passent quotidiennement. Et ils sont particulièrement nombreux en heure de pointe. La Sofico a apporté davantage d'éclaircissements sur la panne: lorsqu'un incident survient sur la liaison autoroutière, un "scénario" doit être enclenché par un opérateur du centre de permanence Tilleuls.

Il s'agit d'activer simultanément une série d'équipements (entre 300 et 400). Si les panneaux fonctionnaient jeudi matin, l'activation des scénarios pêchait. Les équipements devaient dès lors être lancés manuellement, une activité bien trop chronophage en cas d'incident. Les quatre accès majeurs ont donc été fermés, pour des raisons de sécurité. Ce matériel de commande est "en cours de remplacement progressif depuis deux ans", signale la Sofico. Un plan qui doit encore s'étaler sur les trois prochaines années.