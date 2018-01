Quatre policiers liégeois blessés lors de deux interventions pour troubles à l'ordre public sur fond de drogue et d'alcool

Quatre policiers de la zone de police de Liège ont été blessés mardi lors d'intervention dans les rues de la Cité Ardente pour troubles à l'ordre public. L'un d'eux est même en incapacité pour six jours. Les trois autres agents devront observer un repos obligatoire durant trois ou quatre jours.





Ceinturé, il a pu se défaire de l'emprise du policier



Un Liégeois de 37 ans, assis sur un bac de bière, mardi en cours d'après-midi rue Saint-Martin en île, au centre de Liège, a subi un contrôle de police. L'individu s'est rebellé, a refusé la fouille et a voulu jeter son casier sur les agents. L'un d'eux a utilisé son spray et des renforts ont été appelés car le trentenaire se montrait de plus en plus agressif. L'un des policiers est parvenu à le ceinturer mais le Liégeois a pu se défaire de cette emprise, blessant au passage l'agent à l'épaule droite. Il a ensuite fui par la rue Charles Magnette où il a été interpellé par deux autres policiers venus en renfort. Au final, deux policiers ont été blessés dans cette opération.





Privé de sa drogue par les policiers, il s'est lui aussi mis en rébellion



Vers 18h00, un passant a alerté la police car un homme troublait l'ordre public dans le sas d'une agence bancaire de la rue des Carmes. L'individu souhaitait prendre ses stupéfiants. Privé de sa drogue par les policiers, il s'est lui aussi mis en rébellion en frappant d'un coup de poing un des agents et en repoussant violemment une policière qui tentait de lui saisir le bras. Les policiers ont dû utiliser leur spray pour maîtriser l'individu âgé de 44 ans. Les deux agents ont pour leur part subi une incapacité de travail de quatre jours. Les deux violents, déjà connus de la justice, ont été privés de liberté et déférés mercredi au parquet de Liège.