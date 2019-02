Que s'est-il passé à Chênée ce matin? L'homme intercepté sur le toit est toujours entendu, une arme a été retrouvée (photos)

"Que se passe-t-il à Chênée? On voit des combis et voitures de la PAB (Peloton Anti-Banditisme) devant chez nous", nous indique une habitante. Depuis près d’une heure, elle assistait, impuissante, au va-et-vient de forces de l’ordre dans son quartier sans trop comprendre ce qu’il se passait.

Selon elle, des policiers sont venus à la rencontre des riverains et leur ont demandé de ne pas sortir de leurs habitations. "Ils nous ont donné l’ordre de rester chez nous!", s’exclame-t-elle. "Mon mari qui était parti faire une course se retrouve bloqué dans la rue sans pouvoir avancer. Ils ont mis un bus au beau milieu de la rue pour bloquer la circulation", assure-t-elle. Plus d’une dizaine de policiers étaient présents selon ce témoin.

Un individu s’est retrouvé sur le toit du bâtiment. "Il a été intercepté, il présentait un comportement très confus, et est toujours entendu", précisait la police de Liège peu avant 16h.

Si tout laissait premièrement croire à une fausse alerte, des tirs ont bien eu lieu à l'intérieur de la maison, indique la police de Liège. "Suite aux indications de l’individu, une arme a finalement été retrouvée".

Le parquet devrait communiquer à propos des faits prochainement.