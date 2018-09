Incendie de deux cabines haute tension (vidéo): grosse panne d'électricité en région liégeoise

Vous êtes nombreux à nous signaler une importante coupure d'électricité sur le territoire des communes de Flémalle, Seraing, Jemeppe-sur-Meuse ou encore Grâce-Hollogne. "Il n'y a plus d'électricité dans mon quartier. Que se passe-t-il ?" s'interrogeait un habitant de Flémalle via notre bouton orange Alertez-nous. "Aïe aïe aïe, plus de courant dans tout Flémalle et une partie de Jemeppe-sur-Meuse. Dommage, je me faisais une joie de passer l'aspirateur", témoignait avec humour Guillaume.

La coupure de courant a débuté vers 13 heures. La cause: l'incendie de deux cabines haute tension à Flémalle et à Seraing, a-t-on appris auprès des pompiers de la zone de secours de Liège. L’une des cabines est située à Seraing (au Val Saint-Lambert) et l’autre au pont-barrage de Flémalle. Deux interventions étaient donc en cours ce lundi après-midi. Les deux incendies sont liés sans qu'on sache encore comment l'un a entraîné l'autre.

Les incendies étaient importants et les pompiers se montraient donc extrêmement prudents avant d'entrer dans les cabines, nous confiait vers 15h le porte-parole de Resa, le distributeur d'électricité. Il ajoutait que Resa travaillait avec Elia, la société qui gère le transport de l'électricité sous haute tension, afin de réalimenter au plus vite les foyers touchés par la panne de courant.

"Une cabine haute tension a explosé à Seraing. Celle-ci alimentait plusieurs communes dont Flémalle, Seraing, Amay, Grace-Hollogne, Huy, ... Resa met tout en œuvre pour rétablir l'électricité dès que possible", avait par ailleurs indiqué le service des travaux de la commune de Flémalle sur sa page Facebook.

Photos de Vincent Jamoulle

Photo de la cabine au pont-barrage de Flémalle envoyée via le bouton orange Alertez-nous