Rassemblement en soutien au pompiste de Comblain-au-Pont: "Il n’a fait que défendre son bien, son épouse"

L'émotion reste vive à Comblain-au-Pont après le placement en détention du pompiste qui a ouvert le feu sur un braqueur. La justice n'a pas retenu la légitime défense ce qui suscite l'incompréhension d'une partie des habitants qui se sont rassemblés hier soir pour soutenir la famille du pompiste.

Ils étaient près de 300 hier soir devant la station-service de Comblain-au-Pont pour soutenir le pompiste placé en détention depuis jeudi pour avoir ouvert le feu sur l'un des braqueurs entrés par effraction dans son magasin. La justice considère dans l'état actuel de l'enquête qu'il n'a pas agi en état de légitime défense. Toujours selon la justice, il n'a pas riposté de manière proportionnelle à l'attaque parce qu'il a tiré sur les voleurs alors qu'ils s'enfuyaient.

L'arrestation de Dominique Castronovo, gérant de la station-service, continue de susciter beaucoup d'incompréhension dans le village.

"Justifier ce qu’il a fait, je ne sais pas. Mais je pense que j’aurai fait pareil: sécuriser mon bien et ma famille derrière", fait savoir l’une des personnes présentes au rassemblement. "En 1 minute 40, on peut tous être en prison du jour au lendemain. On est chez soi, on est agressé et on se retrouve en prison en deux minutes. C’est injuste", ajoute une dame du village. "Il n’a fait que défendre son bien, son épouse. C’est toujours les gentils qui sont punis. À partir du moment où on a été plusieurs fois cambriolés et qu’il n’y a rien qui bouge…. je peux comprendre que Dominique s’est dit s’il n’y a rien qui bouge, je bouge", surenchère un habitant de la région et présent au rassemblement.

Un second rassemblement en soutien au pompiste aura lieu demain à 11 heures devant la station-service.