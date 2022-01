Record d'absentéisme pour le directeur de l'école de Don Bosco à Huy: "Hier, ils étaient 30 absents, et aujourd'hui 61"

Si vous avez des enfants et des petits-enfants, le variant Omicron perturbe peut-être fortement votre vie quotidienne en touchant les établissements scolaires de vos enfants. Des données chiffrées nous donnent aujourd'hui l'ampleur du casse-tête auquel les écoles doivent faire face: 14% des élèves et des professeurs sont absents dans le réseau libre.

Ce jeudi matin, notre équipe de journalistes s'est rendue à l'Institut Don Bosco à Huy où la direction était un peu dépassée par le taux d'absentéisme des élèves mais aussi des professeurs.

Benoît Gochel, le directeur de l'établissement scolaire Don Bosco à Huy, dresse, incrédule, la liste des absents ce matin devant les caméras de RTL TVI. Le constat est interpellant: "Nous scolarisons 348 élèves. Hier, j'avais 30 absents et aujourd'hui, j'en ai 61. C'est pour vous dire qu'on augmente très fort et au niveau des professeurs, c'est 6, 7 professeurs absents par jour", détaille-t-il.

Soit 10% des professeurs et 17% des élèves sont absents ce matin. L'école de Don Bosco se situe au dessus de la moyenne en Wallonie. Pour les professeurs et le directeur, c'est un vrai casse-tête pour s' organiser.

Les professeurs improvisent

Au sein des classes, les professeurs doivent improviser les cours, parce qu' avec 6 élèves présents jusque 17 habituellement, il est impossible de pouvoir avancer dans la matière, comme nous l'explique Madame Bolly, professeur de français: "Avec un si petit nombre d'élèves, on ne peut pas se permettre d'avancer, donc on fait de la remise à niveau, de la remédiation et du soutien scolaire."

Juliette, une élève a déjà eu le coronavirus. Elle témoigne que se remettre à niveau après avoir été absente n'a pas été facile: "Il fallait se remettre en ordre avec d'autres élèves et tout ça. Et puis, se remettre dans le bain pour limiter le décrochage..."

Les professeurs et élèves échangent notamment par l'intermédiaire des réseaux sociaux. D'autres tentent de rassurer les parents chaque jour.

Stéphanie Michaux, professeur de Français: "Chaque jour, quotidiennement, j'envoie un email aux parents et à l'élève pour expliquer ce qu'on a fait en classe je transmets des pièces jointes dans le mail dans lesquelles l'élève peut travailler. Il peut m'envoyer des questions s'il en a aussi. Et je rassure aussi sur le fait que la matière sera réexpliquée lors du retour en classe."

Cette école est consciente d'atteindre un pic d'absentéisme et espère une amélioration dans les prochaines semaines...