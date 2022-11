Remicourt: toujours des traces de contamination, l'eau reste impropre à la consommation jusqu'au moins jeudi

L'eau de distribution reste impropre à la consommation jusqu'au moins jeudi dans le village de Hodeige, dans l'entité liégeoise de Remicourt, a indiqué mercredi midi le porte-parole de la société wallonne des eaux (SWDE) Benoît Moulin.

"Il reste encore des traces de contaminations bactériennes de la famille des clostridiums perfringens dont la souche est particulièrement résistante", explique le porte-parole de la SWDE. Les résultats sont ceux de prélèvements effectués mardi au robinet de la cuisine d'une habitation située le long de la rue de Maladrie, à Hodeige.

"Comme cette rue croise d'autres voies, il subsiste un risque théorique de circulation des substances ailleurs. Par précaution, nous maintenons donc l'avis de non-potabilité sur l'entité de Hodeige jusqu'à l'obtention des résultats des échantillons prélevés ce mercredi", a ajouté Benoît Moulin. La SWDE poursuit des man½uvres de purge du réseau en vue d'évacuer définitivement les résidus de contamination.

L'approvisionnement en bouteilles continue

La SWDE dément par ailleurs certaines rumeurs selon lesquelles il y aurait des problèmes dans d'autres quartiers de Remicourt. Tous les contrôles effectués depuis une semaine attestent que seul le village de Hodeige est concerné.

L'eau a été déclarée non-potable, mercredi dernier, à cause d'une pollution aux matières fécales survenue après un incident technique à la station de traitement des eaux usées de l'Association Intercommunale pour le Démergement et l'Épuration des communes de la province de Liège (AIDE) située à Oreye. L'eau du réseau peut continuer à être utilisée pour tous les usages autres qu'alimentaires. La SWDE et les services communaux poursuivent l'approvisionnement de la population en bouteilles d'eau.