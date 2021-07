Renaud Godard, le chanteur du groupe Ykons, originaire de Verviers témoigne: "On a vécu l'apocalypse sur la vallée de la Vesdre"

Le chanteur du groupe Ykons, Renaud Godard, originaire de la région de Herve-Verviers, répondait ce matin sur BEL RTL aux questions de notre journaliste Antoine Schuurwegen.

Il a confié être revenu de vacances pour aider ceux qui en avaient besoin. A son arrivée, c'était la consternation: "On a vécu l'apocalypse sur la vallée de la Vesdre", confie-t-il.

Le chanteur qui est aussi enseignant a découvert que l'école dans laquelle il travaille a également été ravagée. "Je suis enseignant du côté de Dolhain. On a entendu mon directeur il y a une

dizaine de minutes sur votre antenne. Notre école a été ravagée.(...) Il va falloir voir si on peut rouvrir à la rentrée ou si on va devoir délocaliser une partie de l'école, parce que c'est déjà certain, on ne pourra pas rouvrir dans les conditions normales."

Renaud Godard a lui-même retroussé ses manches pour aider les personnes qui étaient touchées par les inondations et nous détaille sa première journée de retour au pays: "C'est du nettoyage et puis ramener de la boue à la maison et la nettoyer. Le tout se fait dans la bonne humeur", précise l'artiste. En effet, l'optimisme était de mise parmi les opérations de déblayage: " La journée a été faite aussi de plein de petits bonheurs parce qu'on a vu que les gens essayaient de rire et de garder le sourire. Cette belgitude qui nous caractérise", souligne la star.

Autre caractéristique des Belges, Renaud Godard tient à souligner que la devise "l'union fait la force" n'a jamais été aussi vraie. "En une journée, on a réussi à vider tout l'étage d'une école".

Et le chanteur de lancer un appel: "Si vous vous ennuyez, prenez votre pelle et rejoignez nous. On a besoin de vos bras".