René transforme une crèche en cortège de carnaval: "On l'a customisé pour égayer le quartier"

Les habitants du "haut-village" à Xhoffraix sur la commune de Malmedy, ont imaginé transformé la crèche de noël de leur quartier en mini-cortège du carnaval. A cause de la crise sanitaire, ils sont en effet privés de leur traditionnel carnaval, à Malmedy, le "Cwarmê". Xhoffraix prend part chaque année au carnaval à travers son célèbre Brass Band des Charmilles.De nombreux habitants se sont donc mobilisés samedi dernier pour créer leur petite scène. Ils souhaitent avant tout mettre un peu de baume au coeur des fêtards avec un petit verre de cassis artisanal pour se donner du courage.

Plusieurs masques traditionnels sont exposés

René est l'un des créateurs de la crèche. Dans celle-ci, on retrouve plusieurs masques traditionnels du Cwarmê: la célèbre Haguète et son Hape-tchar ("attrape-chair"), l'accessoire qui permet d'attraper les pieds des gens; les "Longs Nez" qui ont réussi à faire une "victime" en la personne d'un habitant de la partie basse du village (rivalité villageoise); le Cwapî (cordonnier); le Boldjî et sa panûle (boulanger) et le Pierrot, lanceur d'oranges. "On s’est limité à des personnages assez simples", explique René Gazon, créateur de la crèche.