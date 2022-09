Rentrée scolaire particulière à Liège: certains parents désertent le centre-ville à cause des chantiers du tram

C’est une rentrée scolaire un peu particulière pour de nombreux liégeois. Certains ont été obligés de changer d’établissement, non pas par choix, mais par obligation. Le centre-ville étant tellement embouteillé en raison du chantier du tram, que certains parents n’ont eu d’autres choix que de s’éloigner des zones de travaux.

Les écoles en périphéries du centre-ville, ont donc vu leurs inscriptions fortement augmenter pour cette rentrée scolaire, avec +10%. Certaines affichent même complet. C’est le cas de l’école Libre de Robermont.

Une situation qui ne s’était jusqu’à présent jamais produit. C’est essentiellement en primaire que ces changements se font ressentir (puisque les parents doivent conduire les enfants). La ville de Liège compte au total 20 écoles primaires dont 18 publiques où sont scolarisés plus de 1.500 enfants, et 2 écoles privées comptant plus de 250 enfants.

Initialement annoncé pour octobre 2022, ce n’est finalement qu’en avril 2024, et c’est déjà le troisième report, que les Liégeois pourront traverser la ville à bord du tram.