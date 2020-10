Réseau TEC: 331 parcours supprimés en région liégeoise, est-ce normal?

"Énormément de lignes de bus TEC Liège-Verviers sont supprimés", interpelle ce matin Marie via notre bouton orange Alertez-nous. Cette mère de famille assure avoir dû conduire ses enfants à l'école une dizaine de fois depuis la rentrée quand ils prennent habituellement les transports en commun. Nous avons donc vérifié l'état du trafic.

L'opérateur de transport de Wallonie tient régulièrement à jour sur son site une page répertoriant les éventuelles perturbations. Dans sa dernière mise à jour à 7 heures, l'ensemble de la région liégeoise compte 331 parcours supprimés pour le 09 octobre.

Selon le porte-parole TEC Stéphane Thiery, sur 21.000 parcours partout en Wallonie, la proportion de trajets supprimés est de 1 % actuellement. Un chiffre légèrement au dessus de la normale assure-t-il. Pourtant, en reprenant l'ensemble des communications transmises par le réseau sur son site, nous constatons la suppression de 484 parcours, soit 2,3% des 21.000 parcours énoncés précédemment.

Absentéisme habituelle à l'automne

Une légère augmentation de l'absentéisme des chauffeurs en région de Liège et de Charleroi est avancée comme la probable cause de ces perturbations. "De l'absentéisme pour raisons médicales en hausse est habituel à l'automne", tempère Stéphane Thiery sans pouvoir faire de lien avec la situation épidémique actuelle.

De plus, le service de transport bénéficie d'une réserve de chauffeurs appelés en cas de problème d'effectif pour permettre de limiter la suppression de parcours. Stéphane Thiery insiste sur le fait qu'il s'agit de suppression de parcours et non de ligne. "Bien souvent, un autre bus assure le trajet est en service quelques minutes avant ou après", indique-t-il avant d'appeler les usagers à suivre l'état du trafic en temps réel et de prendre les précautions nécessaires sur leur temps de trajet possiblement impacté.