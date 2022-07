Retinne: bien connu de la justice, il dégrade une épicerie et menace son gérant avec un couteau et un pied de biche

Un homme a été interpellé dimanche en début de soirée pour avoir détruit la boîte aux lettres d'une épicerie de Retinne (Fléron, province de Liège) et menacé son gérant, a signalé le parquet de Liège.

Né en 1987, le suspect s'est rendu une première fois dans l'épicerie en fin d'après-midi et une altercation a eu lieu avec le responsable des lieux. Ce dernier a alors contacté la zone de police locale et un PV de dégradation a été rédigé. Selon le gérant, le trentenaire avait déjà tenté de voler à plusieurs reprises dans son commerce par le passé et aurait endommagé un étalage lors de la dispute. Aux alentours de 19h00, le client indésirable est revenu sur place et un nouvel accrochage s'est alors produit. Le plaignant a précisé que le trentenaire avait dégradé sa boîte aux lettres avant de le menacer avec un couteau et un pied-de-biche. Il aurait alors contacté la police après s'être enfermé dans son magasin.

Interpellé à proximité de son domicile, le suspect, bien connu de la justice, a de son côté déclaré avoir été empoigné et avoir subi des menaces avec un couteau de la part de l'épicier. Il n'était pas en possession des armes et a affirmé s'être rendu à l'épicerie pour discuter.

Aucun témoin n'était présent au moment des faits.

L'homme a été déféré au parquet de Liège.