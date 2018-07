Rocourt: trois individus encagoulés et armés braquent la clinique Saint-Vincent

Un braquage à main armée a eu lieu durant la nuit de jeudi à vendredi à la clinique Saint-Vincent à Rocourt, dans l'entité de Liège, a indiqué vendredi matin le centre hospitalier. Aucune personne n'a été blessée. Il était entre 02h40 et 02h50 vendredi quand trois individus armés et encagoulés ont fait irruption au sein de la clinique Saint-Vincent de Rocourt (CHC). Une fois en contact avec le personnel hospitalier, ils ont demandé à l'agent d'accueil de les conduire jusqu'au coffre-fort. "Après s'être assurée que les patients présents étaient en sécurité, la coordinatrice de nuit a rapidement alerté les forces de police", a expliqué vendredi matin le centre hospitalier liégeois.





L'hôpital a tenu "à saluer la réaction rapide et très professionnelle" de son équipe



Les malfaiteurs étaient déjà repartis à l'arrivée de la police et ce, sans que le coffre ait été ouvert. Même s'il n'y a eu aucun blessé et qu'aucun patient et accompagnant n'a été menacé par l'arme des suspects, le CHC a décidé de mettre en place une aide psychologique pour les membres du personnel qui ont été en contact direct avec les braqueurs. L'hôpital a également tenu "à saluer la réaction rapide et très professionnelle" de son équipe.