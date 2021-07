"C'est notre petit paradis qui disparaît": Roland, résident depuis 22 ans de ce camping dévasté à Tilff, constate l'ampleur des dégâts

Les campings résidentiels doivent eux aussi faire face à des dégâts très importants suite aux violentes inondations qui ont frappé la Belgique. Notre journaliste se trouve dans l'un d'eux à Tilff où elle a fait la rencontre de Roland, un résident du camping depuis 22 ans qui a tout perdu dans les inondations.

Notre journaliste est à Tilff dans un camping qui a été dévasté lors des inondations de ces 3 derniers jours. Elle constate des dégâts très importants: "C'est des ruines", décrit notre reporter en direct pour le RTL INFO 13h. "Rien qu'en marchant, on sent des objets métalliques comme des couverts ou des outils", complète-t-elle.

Et pour donner une idée des scènes de chaos, là où un tas de débris est maintenant visible, "il y avait des chalets en bois". Ils ont tous été emportés par l'eau qui se trouve à quelques mètres du camping, explique notre journaliste.

De ces chalets, il n'en reste que "des blocs de bétons" qui servait à les surélever. Ces blocs sont aussi tombés avec la force des inondations. "Certains dataient de 1976", complète notre journaliste face aux débris.



Blocs de bétons qui servaient à surélever les chalets, datant de 1976 pour certains © RTL INFO

Roland est un résident du camping, il est ici depuis près de 22 ans. Dans sa main, il tient une photo de son chalet. Face à lui, il ne reste que des bouts de bétons et des débris. "Je suis plein d'amertume en constatant l'image du bien-être que nous avions avant la catastrophe qui vient d'arriver, les eaux qui ont envahi l'ensemble de la Wallonie", soupire-t-il face à ce qu'il reste de son chalet.

"Sur la photo, on voit un parasol, un petit chalet, agréable à vivre la journée. J'avais la petite tonnelle pour me protéger de la pluie ou du soleil", décrit-il. "Et en deux jours, tout a disparu. C'est notre petit paradis qui disparaît", regrette Roland.



Photo du chalet de Roland avant la catastrophe © RTL INFO