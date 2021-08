Route inondée à Herstal: voici ce qu’il s’est passé

Vous nous avez signalé, via le bouton orange Alertez-nous, une inondation au rond-point entre la rue de la Clawenne et le Boulevard du Douzième de Ligne à Herstal. Informations prises auprès des pompiers de Liège, des travaux seraient à l’origine de cette fuite d’eau. Les pompiers ont reçu l’appel vers 10h30 et se sont immédiatement rendus sur place. "Ils sont allés pomper l’eau", nous indique-t-on au dispatching.

Sur le coup de 11h15, la situation était revenue à la normale, nous assure-t-on.