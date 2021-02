Saint-Nicolas: ivre, il menace son ami, se fait mettre dehors, se rebelle lors de son arrestation et... défonce sa cellule!

Un individu a été privé de liberté samedi, vers 22h00 à Saint-Nicolas, après s'être rendu coupable de rébellion, menace par geste et dégradation, a indiqué lundi le parquet de Liège. Le suspect, âgé d'une quarantaine d'années fera prochainement l'objet d'une citation accélérée.

Samedi soir, un quadragénaire a été hébergé par l'un de ses amis à Saint-Nicolas. Vers 22h00, l'habitant des lieux trouvant le suspect ivre et ingérable a tenté de le faire sortir de son domicile. C'est alors que le suspect s'est emparé d'un couteau qui se trouvait sur le plan de travail et s'en est servi pour menacer son ami et sa compagne. Le propriétaire des lieux est finalement parvenu à faire sortir l'homme de son habitation et a contacté les forces de l'ordre. À leur arrivée, le suspect s'en est pris aux policiers et s'est rebellé. Une fois interpellé, l'homme a donné de nombreux coups de pied dans le mur et la porte de sa cellule au point de les dégrader. Connu de la justice, le quadragénaire avait été condamné au mois de novembre dernier pour des faits de coups et blessures et menace. Déféré lundi au parquet de Liège, il fera prochainement l'objet d'une citation accélérée devant le tribunal correctionnel de Liège.