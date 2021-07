Sans électricité, sans eau ou sans gaz: ces sinistrés trouvent des solutions pour continuer à vivre

Les villages de la région de Chaudfontaine continuent à subir les effets des terribles inondations. Certains sont privés d'eau, d'autres d'électricité ou encore de gaz. Parfois, ces manquements se cumulent.

Dans la région de Vaux-sous-Chèvremont, le désordre est total. Depuis les inondations, les cabines électriques n'ont pas encore été remplacées. Des milliers d'habitants vivent donc, depuis presque une semaine, sans le moindre courant. Pour s'éclairer, certains optent pour des bougies. Dans les quartiers les plus touchés, certains doivent faire des kilomètres pour se trouver à manger et ressortir les taques et les bombonnes de gaz.

Partout le même constat: sans ces services essentiels, la vie est plus difficile et les adaptations sont parfois compliquées. Mais la solidarité prédomine. Chacun espère simplement pouvoir récupérer tout à la normale le plus vite possible, pour à nouveau manger, se laver ou encore cuisiner comme bon leur semble.