Une collision frontale sur l'E42 à Jalhay fait un mort et deux blessés

"Un grave accident s'est produite à hauteur de Sart cette nuit. L'autoroute a été fermée et nous avons dû faire demi-tour pour rejoindre la sorte de Spa", affirme Valéry via notre bouton orange Alertez-nous.

En effet, une collision frontale s'est produite durant la nuit de vendredi à samedi, vers 01h30, sur l'E42 entre Verviers et Saint-Vith, à hauteur de Sart, sur le territoire de la commune de Jalhay.

Une personne a perdu la vie dans cet accident tandis que deux autres ont été blessées. Les victimes ont été transférées vers la Citadelle de Liège et vers le CHR Verviers.





Les pompiers rappelés pour un début d'incendie



D'importants moyens ont été mobilisés. Outre les pompiers de Verviers, le SMUR, le PIT et une ambulance sont intervenus sur les lieux de l'accident. Une ambulance de Spa, une autopompe, un véhicule de désincarcération et deux véhicules de balisage ont aussi été dépêchés sur place.

Vers 05h00, les pompiers ont été rappelés pour un début d'incendie de l'une des carcasses, a indiqué la zone de secours.