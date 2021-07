Sébastien a disparu à Hermalle-sous-Argenteau: l'avez-vous vu?

A la requête du parquet de Liège, la police demande de diffuser l'avis suivant.

Dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 juillet 2021 vers 04h45, Sébastien SERONVAL, un homme âgé de 41 ans, a quitté la clinique Notre-Dame situé à Hermalle-sous-Argenteau. Depuis, il ne s'est plus manifesté.

Sébastien mesure environ 1m80, est de corpulence mince, a les cheveux foncés et une calvitie et une barbe.

Au moment de sa disparition, il portait un pantalon ¾ blanc, une vareuse de football des Diables rouges et des baskets gris clair.

Si vous avez vu Sébastien SERONVAL ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30300.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.

Cet avis est disponible sur www.police.be.