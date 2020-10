Septuagénaire dans un état critique à Oupeye: pour soulager ses douleurs articulaires, son fils lui donne... de la méthadone!

Un individu âgé d'une cinquantaine d'années a été privé de liberté dimanche à Oupeye (province de Liège), après avoir donné à sa mère, qui se plaignait de douleurs aux articulations, de la méthadone, a indiqué lundi le parquet de Liège.

Samedi soir, une septuagénaire se plaignait de douleurs articulaires. Pour la soulager, son fils lui a donné de la méthadone.

Dimanche matin, la septuagénaire, inconsciente, a été prise en charge par les secours. Dans un état critique, elle a alors été transportée vers un hôpital de la région.

Son fils, un homme âgé d'une cinquantaine d'années et connu pour coups et blessures et des faits relatifs aux stupéfiants, a été déféré lundi matin au parquet de Liège. Son dossier a été placé à l'instruction et les faits ont été qualifiés de tentative de meurtre par empoisonnement.