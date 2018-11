Seraing et Flémalle touchés par une coupure d'électricité

Vous êtes nombreux ce mercredi soir à nous avoir alerté via le bouton orange alertez-nous de coupures d'électricité à Seraing mais aussi à Flémalle en région liégeoise. L’absence de courant a débuté peu avant 20h. Resa, l’opérateur en charge, confirme la coupure et évoque une surcharge sur le réseau. "On ne connait pas encore l’origine, mais nos équipes sont sur place et mettent tout en œuvre pour rétablir la situation. Une grande partie de Seraing est touchée. Flémalle aussi", indique Marie-Paule Deghaye, porte-parole de Resa.