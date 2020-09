Seraing: incendie dans un immeuble, un homme s'était endormi avec sa cigarette

Un incendie s'est déclaré mardi vers 6h du matin dans un immeuble à appartements situé rue de la Glacière à Seraing, a indiqué la police locale. Si dans un premier temps les pompiers parlaient d'une possible victime, la police précise que personne n'a péri dans les flammes.



La police de Seraing a indiqué que l'incendie de la rue de la Glacière a été provoqué par un habitant de l'immeuble composé de quatre appartements. Un homme s'est en effet endormi alors qu'il fumait une cigarette, ce qui a causé le sinistre. Les pompiers précisent que le feu avait pris au rez-de-chaussée du bâtiment et que le sinistre avait peut-être fait une victime. Finalement, la police a indiqué un peu plus tard dans la matinée que l'incendie n'avait fait aucune victime et qu'il avait rapidement été maîtrisé par les hommes du feu.